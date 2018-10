Samsung Electronics : Des produits pour économiser l’énergie

ⓒ SAMSUNG

Lors du dernier salon du Korea Energy Show 2018 qui s’est tenu du 2 au 5 octobre au centre de convention et d’expositions Kintex, à Ilsan, en banlieue nord-ouest de Séoul, le géant de l’électronique sud-coréen Samsung Electronics a présenté une variété de produits verts ou encore dotés d’une intelligence artificielle ou de l’internet des objets. Mais un produit a en particulier attiré l’attention du public, c’est son climatiseur sans courant d’air.





ⓒ SAMSUNG

Aujourd’hui, beaucoup de consommateurs sont soucieux de leur santé, et cela comprend les personnes âgées et les femmes enceintes. Et été par exemple, ceux détestent l’air froid des climatiseurs qui soufflent directement sur eux. C’est pourquoi Samsung Electronics a mis au point le premier système de refroidissement au monde à disperser un courant d’air froid en douceur, par le biais de 21 000 micro-trous d’air installés à sa surface.