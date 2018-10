FMI : Croissance à la baisse pour la Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Tous les trois mois, le Fonds monétaire international (FMI) révise ses estimations de croissance. Et dans son rapport sur les perspectives de l’économie mondiale publié le 9 octobre, il a baissé ses chiffres pour la Corée du Sud de 2,9 à 2,8 % pour cette année, et de 2,9 à 2,6 % pour l’année prochaine. Ce geste est sans doute dû aux effets négatifs du différend commercial en cours entre les États-Unis et la Chine sur l’économie mondiale, l’instabilité des marchés financiers et ceux des économies émergentes, ainsi que l’augmentation des taux d’intérêt américains. Le fonds doit estimer que ces facteurs affectent négativement l’économie sud-coréenne qui repose fortement sur les exportations.





Mais si les facteurs internationaux pénalisent fortement la croissance sud-coréenne, d’autres facteurs, internes cette fois-ci, jouent également en faveur de la baisse. D’abord, il y a le niveau de l’endettement des ménages qui est le problème le plus grave auquel Séoul est confronté actuellement. Ensuite, il y a la hausse du salaire minimum qui devrait fortement pénaliser les travailleurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises. Car cette hausse va se répercuter sur le prix de leurs biens ou de leurs services. Ce qui risque de ralentir la consommation intérieure.