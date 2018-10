La ville de Paju dans la province de Gyeonggi organisera les 20 et 21 octobre le Festival de l’Insam de Gaeseong. L’« insam » est la désignation coréenne du ginseng.





Lors de cette manifestation seront proposées plusieurs expositions relatives à cette plante qui présenteront son histoire, divers types de ginseng de Gaeseong ou des plats à base de cette plante.





Les visiteurs pourront acheter du ginseng âgé de six ans à un prix 15 % plus bas dans une foire. Dans une rue gastronomique spécialement aménagée, ils auront aussi l’occasion de déguster des plats faits d’insam et des spécialités régionales. Ils pourront également participer à des activités intéressantes telles que la fabrication de liqueur de ginseng, l’arrachage de cette plante, ses enchères, entre autres.





Date : les 20 et 21 octobre 2018

Lieu : place d’Imjingak à Paju

Site : https://tour.paju.go.kr