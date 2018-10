Placido Domingo à Séoul

Le célèbre chanteur d’opéra Placido Domingo donnera un concert au Stade couvert de Jamsil à Séoul. Il s’agit de son 7e concert en Corée du Sud depuis sa première représentation dans ce pays en 1991.





Considéré comme l’un des trois meilleurs ténors au monde, il a débuté en tant que baryton en 1957. Depuis son interprétation du rôle d'Alfredo dans « La Traviata » aux Etats-Unis en 1961, il a mené une carrière musicale en tant que ténor pendant plus de 50 ans. Il s’est produit dans les plus prestigieux opéras à travers le monde, tels que le Metropolitan Opera House de New York, l'Opéra d'Etat de Vienne, le Royal Opera House de Londres, la Scala de Milan et l’Opéra Bastille de Paris.





En 2007, dans une interview, le ténor âgé de 77 ans a déclaré retourner vers le répertoire de baryton. Depuis, il se produit toujours activement dans plusieurs pays.





Date : le 26 octobre 2018

Lieu : Stade couvert de Jamsil, Séoul