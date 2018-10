Woongsan se produira à Ulsan sous le titre « Jazz Fantasy »

Date : le 31 octobre 2017

Lieu : grand théâtre du centre d’arts moderne, à Ulsan





Le 31 octobre, la chanteuse de jazz Woongsan se produira au grand théâtre du centre d’arts à Ulsan, une ville située au sud-est de la péninsule sud-coréenne. Elle est très connue aussi bien en Corée du Sud qu’à l’étranger pour sa voix profonde et sophistiquée et pour sa bonne maîtrise de divers genres dont le blues et le funk, la pop et la musique latine.





Intitulé « Jazz Fantasy », l’événement permettra à notre chanteuse de fasciner beaucoup d’amateurs de jazz et de familiariser même ceux qui trouvent ce genre musical difficile.