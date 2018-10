La hausse des cours du pétrole pèse sur l’économie sud-coréenne

ⓒYONHAP News

Les prix à l’import et à l’export sont montés en flèche en asphyxiant l’économie sud-coréenne. C’est la flambée des cours du pétrole qui en est responsable. Au cœur de cette hausse des prix, il y a un conflit entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite. Alors que ces pays formaient un duo parfait pour exercer une pression sur l’Iran, ils se sont aujourd’hui tourné le dos. Pour expliquer comment ils en sont arrivés là, il faut parler des sanctions contre Téhéran. Washington a annoncé mettre en application le 5 novembre des mesures punitives consistant à limiter ses exportations de pétrole. Le problème est que ce dispositif réduit l’offre d’or noir sur le marché mondial, provoquant une flambée des prix.





Cette situation est loin de faire le bonheur de Donald Trump qui prépare les élections américaines de mi-mandat en novembre. Afin de remédier à cette situation, il a demandé aux pays membres de l’Opep, dont l’Arabie saoudite, de mettre plus de pétrole sur le marché en vue de compenser la quantité manquante de Téhéran. Pourtant, malgré ses efforts, l’organisation a décidé de geler la production lors d’une réunion ministérielle en septembre. Car contrairement à Washington qui souhaite la baisse des prix du baril, les pays exportateurs de pétrole plébiscitent leur augmentation.





L’affaire Jamal Khashoggi a jeté un peu plus d’huile sur ce différend. Ce journaliste saoudien, critique du pouvoir de Riyad, a disparu le 2 octobre depuis sa visite au consulat de son pays à Istanbul. Les autorités turques ont annoncé à Washington que cet homme avait été assassiné par des agents saoudiens envoyés sur place et qu’elles possédaient un enregistrement vocal et une vidéo comme preuves. La rumeur selon laquelle l’Arabie saoudite a commandité ce meurtre a circulé en alimentant les frictions avec Washington. Toutefois, Riyad a adopté une position ferme en se servant des cours du pétrole comme d’une « arme ». D’où l’incertitude qui plane sur le marché pétrolier en accélérant la hausse des prix du baril.