Séoul tente de se rapprocher de Pyongyang sans froisser l’allié américain

ⓒYONHAP News

Les deux Corées se sont entendues hier pour rétablir des routes et des voies ferrés qui relient leur territoire. A la suite de cette décision, les Etats-Unis se sont montrés encore une fois fermes. Ils ont annoncé que l’amélioration des relations intercoréennes devait aller de pair avec le démantèlement de l’arme nucléaire du Nord et se sont prononcés pour un maintien des sanctions à son encontre. Une affirmation qui a été mainte fois répétée ces derniers temps. Le président américain est allé encore plus loin en affirmant qu’il fallait un accord de son pays pour lever les sanctions dites « du 24 mai ».





L’histoire remonte au 26 mars 2010 lorsque la corvette sud-coréenne Cheonan a été coulée par une torpille tirée par le Nord. Cette tragédie a coûté la vie à 46 marins sur les 104 de l’équipage, à un secouriste et à neuf pêcheurs qui participaient au sauvetage. Lee Myung-bak, président à l’époque, a alors rompu toute relation avec son voisin en mettant en œuvre cette mesure du 24 mai. Depuis, ce dispositif a été en partie allégé sans être totalement aboli. Le propos de Donald Trump a été jugé inapproprié par certains, et a suscité en même temps l’inquiétude quant à un possible affaiblissement de l’alliance entre Séoul et Washington.





Le pays de l’oncle Sam campe sur ses positions concernant les mesures punitives contre le royaume ermite. Depuis que son dialogue avec Pyongyang est au point mort, Washington lui a infligé des sanctions de manière unilatérale. Il a même créé une liste comportant des organisations et des individus ayant effectué des transactions avec le régime de Kim Jong-un. Et le 4 octobre, le département américain du Trésor a affiché sur son site internet un avertissement sur le « secondary boycott », un boycott indirect qui vise justement ces entités. Le climat de détente ne l’empêche pas d’agiter le bâton.





Il semble alors que les deux Corées doivent ralentir le rythme du réchauffement de leurs relations. Séoul et Washington se sont déjà montrés divisés autour de dossiers tels que l’ouverture du bureau de liaison et le rétablissement des lignes de chemins de fer. Pourtant, de l’avis des experts, il vaudrait mieux éviter ce type de conflit, d’autant que la coopération américaine est indispensable pour la paix dans la péninsule. Le président sud-coréen entend ménager son allié en œuvrant pour accélérer la dénucléarisation de Pyongyang. Mais s’il presse trop le pas, ce processus risque au contraire de se heurter à un mur. Dans ce contexte, les deux Corées vont négocier avec les Etats-Unis le calendrier du projet d’aménagement de leurs voies ferrées et routières.