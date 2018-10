« Le Troisième Type d’Homme » d’An Su-gil

Extrait de l’émission :





* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

Ainsi, même lors d’une guerre, les gens loin du front se demandent quel genre de vie ils doivent mener. Une telle question transcende le problème de la survie. C’est un problème moral. Les gens ne pouvaient pas s’empêcher de se poser cette question morale, et An Su-gil l’a traitée avec lucidité dans son récit « Le Troisième Type d’Homme ».





An Su-gil pose des questions sur la vie à travers trois personnages qui réagissent différemment face à la guerre.









— Aimez-vous vivre ? m’a-t-elle demandé.

— Pourquoi cette question ? ai-je répondu. Ça ne te ressemble pas. Ah ! les malheurs que tu as subis pendant la guerre ont sans doute changé ta vision de la vie. Maintenant, tu regardes la vie sous un angle pessimiste, c’est ça ? Réjouis-toi et ressaisis-toi comme lorsque tu étais à Séoul.

— Il faut beaucoup de choses pour qu’on naisse dans ce monde avec une vie et un corps, a-t-elle dit. Personne n’est donc né sans raison. Chacun est né pour faire quelque chose dans ce monde.

— Tu veux dire que chacun d’entre nous es né avec une mission ?

Ses propos m’ont fait réfléchir un instant sur ma vie et me sentir coupable. Et elle a continué.





“선생님은 살아가는 것이 즐겁다고 생각하세요?”

“건 미이답지 않은 질문인데.

오호라 사변통의 불행으로 미이 인생관이 변했군.

인생을 비관한단 말이지? 서울 때처럼 명랑해지구 기운을 내라구”

“그 어려운 목숨과 형체를 받아 사람이 세상에 나오게 된 것이니

필요없이 내보내진 않았을 거예요.

이 세상에 꼭 할 일이 있기에 내보낸 것이 아닐까요~“

“사명을 지고 나왔다는 말이지?”

문득, 나는 나 자신을 돌이켜보고 움찔했으나, 미이는 말을 이었네.









L’auteur présente deux types de personnages dans cette histoire : l’un est un écrivain qui autrefois était fidèle à ses convictions, transformé maintenant en homme d’affaires impitoyable ; l’autre est une jeune fille optimiste qui devient psychologiquement mature après avoir vécu de nombreuses tragédies de la guerre.









Il se mit à réfléchir, allongé sur son lit.

« Jowun a déclaré qu’il avait abandonné sa mission à cause de la pression de la guerre, tandis que la guerre avait transformé Mi-yi en quelqu’un capable de faire face avec courage aux exigences du monde. Et moi alors ? ».

Il murmura en rouvrant les yeux.

« Moi qui abandonne la mission sans pourtant l’accomplir fidèlement ? Suis-je aussi un type d’homme créé par la guerre ? »





자리에 드러누워 그는 생각하였다.

‘조운의 말대로 조운은 사변의 압력으로 그의 사명을 포기했고,

사변을 통하여 미이는 용감하게 시대적 요구에 응할 수 있는 사람으로 변하였다.

그러면 나는?‘

눈을 감았다 뜨며 석은 중얼거렸다.

“사명을 포기치도 그것에 충실치도 못하고 말라가는 나는?

나도 사변이 빚어낸 한 타입이라고 할까?“









Auteur :

An Su-gil est né en 1911 à Hamheung dans la province de Hamgyeong du Sud qui se trouve aujourd’hui en Corée du Nord. Il est décédé en 1977. Il fait ses débuts littéraires avec la publication de la nouvelle « Le Directeur de l’Hôpital de la Croix-Rouge ». « Le Troisième Type d’Homme » a été publié en juin 1953 dans la revue Jayu Segye ou Monde libre.