La JSA, symbole de la division coréenne, bientôt désarmée ?

ⓒKBS News

Les deux Corées et le commandement des Nations unies en Corée (UNC) se sont réunis pour discuter du désarmement de la JSA. Si cette discussion trilatérale aboutit avec succès, la zone de sécurité commune entre les deux pays pourra retrouver sa fonction d’origine. De plus, cela pourra contribuer à faire baisser la tension et marquer le début de l’installation de la paix dans la péninsule coréenne. Située sur la ligne de démarcation militaire qui divise les deux Corées, la JSA occupe un terrain de 800 m de large sur 600 m de long. Elle se trouve à 62 km au nord-ouest de la capitale sud-coréenne et à 10 km de la ville nord-coréenne de Gaeseong. C’était à l’origine un petit village abritant quelques maisons traditionnelles en paille. Il est devenu célèbre depuis la signature du cessez-le-feu de la guerre de Corée en 1953. Au début, les discussions se sont tenues dans une maison de fortune. Afin de sceller l’accord d’armistice, on y a construit un bâtiment en bois. Ce dernier est situé à 1 km de l’actuelle JSA. Depuis la réunion entre les Croix-Rouge des deux Corées en septembre 1971, cette zone sert de lieu d’échanges intercoréens.





Selon l’armistice de Panmunjom, la garde de la JSA est confiée non pas à l’armée mais à la police. Un groupe de policiers dont la taille est inférieure à une brigade peut y séjourner en se dotant d’une arme équivalente à un pistolet. Cependant, la réalité est un peu différente. Les deux Corées y ont dépêché des soldats en leur attribuant le titre de policier. Côté Sud, la garde est assurée par une équipe de l’UNC, composée de militaires sud-coréens et américains. Cette zone autrefois fréquentée par les responsables militaires des deux côtés est placée sous haute surveillance depuis le meurtre de deux officiers américains par des soldats nord-coréens en 1976. Cet épisode est connu comme l’« incident du peuplier ». Depuis, une dalle de béton y a été installée afin de marquer la frontière. Désormais, aucun individu, y compris les soldats de la garde, ne peut franchir cette ligne ou communiquer.





Plusieurs mesures sont prévues dans le cadre du désarmement de la JSA, telles que le retrait des troupes et armes à feu des postes de garde. Séoul et Pyongyang projettent également de permettre à leurs citoyens et aux touristes étrangers de traverser librement la ligne de démarcation militaire.