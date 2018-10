La position de la Corée du Sud sur les sanctions frappant la Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Alors que les Etats-Unis insistent pour maintenir toute la pression possible sur la Corée du Nord, Séoul et Pyongyang ont passé un accord pour entamer cette année les travaux de reconnexion de leurs voies ferrées et routières. Cette semaine, le président sud-coréen Moon Jae-in a aussi entamé une tournée diplomatique en Europe ; il a notamment demandé au président français Emmanuel Macron d’alléger les sanctions prenant pour cible le pays communiste si ce dernier prenait des mesures concrètes de dénucléarisation. Une question très sensible.





Washington exige que le régime dénucléarise avant que toute sanction ne soit levée et il est très clair sur ce point. Les sanctions unilatérales américaines interdisent aussi toute fourniture de biens ou de services au Nord, notamment dans le secteur des transports et de la construction. Séoul marche donc sur des oeufs... et le président Moon Jae-in a profité de sa tournée diplomatique européenne pour insister sur la nécessité d’alléger les sanctions une fois que le processus de dénucléarisation aura atteint un point de non-retour.





Moon Jae-in a présenté cette vision lors de son sommet avec le président français Emmanuel Macron le 15 octobre. C’était la première fois que le président sud-coréen demandait à un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies de jouer un rôle dans l’allègement des sanctions. Chung Young-tae, directeur de l’Institut des Etudes nord-coréennes, à Séoul, nous offre son analyse.