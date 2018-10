Un rapport onusien expose la gravité de la situation démographique en Corée du Sud

ⓒKBS News

Le rapport annuel du Fonds des Nations unies pour la population, intitulé « Etat de la population mondiale 2018 », vient d’être dévoilé. La gravité de la situation démographique en Corée du Sud y est encore une fois mise en exergue, avec chiffres à l’appui. Le pays du Matin clair se trouve en queue de peloton en ce qui concerne le taux de natalité et la part de la population âgée de moins de 15 ans. Pour le moment, il est le 27e pays le plus peuplé au monde avec ses 51,2 millions d’âmes. Mais le taux de croissance démographique du pays n’est que de 0,4 %, nettement inférieur à la moyenne mondiale de 1,2 %. Ce qui le place au 193e rang, au même niveau que le Japon, l’Italie et l’Allemagne. Idem pour le taux de natalité, de 1,3 bébé par femme, contre 2,5 à l’échelle mondiale, plaçant la nation au 191e rang aux côtés de la Grèce, de la Pologne, de Hong Kong et de Singapour.





C’est pour cela qu’on voit de moins en moins de petits dans le pays. La part des jeunes dans la population a, en effet, considérablement reculé. Seuls 13 % des sud-Coréens ont moins de 15 ans, soit le 193e rang mondial, alors que ceux qui ont plus de 65 ans représentent 14 % de l’ensemble (50e rang). Le vieillissement de la société devrait, par ailleurs, s’accélérer avec le prolongement de l’espérance de vie, actuellement de 79 ans chez les hommes et de 85 ans chez les femmes, respectivement 23e et 6e au classement mondial.





Les petits sont moins nombreux, et leurs parents sont de plus en plus âgés. C’est parce que les sud-Coréens se marient plus tard. De plus en plus optent carrément pour le célibat, par choix ou par nécessité économique. En moyenne, les hommes et les femmes se passent la bague au doigt à l’âge de 32,9 ans et 30,2 ans respectivement, soit 1,8 et 2,2 ans plus tard qu’il y a dix ans. Et seules 5,2 personnes sur 1 000 sont mariées, soit le plus bas niveau historique depuis la compilation des statistiques du genre en 1970. Ce qui repousse mécaniquement l’âge moyen du premier accouchement. En moyenne, les sud-Coréennes donne naissance à leur premier enfant à l’âge de 32,3 ans, beaucoup plus tard que la moyenne mondiale de 27,9 ans, et même que celle des pays industrialisés (30 ans). Afin de lutter efficacement contre le vieillissement de la population, il faudrait un environnement social digne d’un conte de fées, pour pouvoir dire à la fin : « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ».