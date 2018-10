La BOK gèle son taux directeur, avant un relèvement en novembre ?

ⓒKBS News

Nous allons d’abord revenir sur le maintien du taux directeur décidé ce matin par la Banque de Corée (BOK). La conjoncture économique morose du pays du Matin clair serait à l’origine de cette décision. Plusieurs indices montrent des signes alarmants, tels que les prévisions de croissance, l’évolution des prix ou encore le marché de l’emploi. Ainsi, le gouvernement a tempéré son optimisme en supprimant, dans le dernier numéro de sa revue mensuelle « Tendances économiques », le commentaire selon lequel « l’économie du pays est sur la voie de la reprise ». A cela s’ajoute les facteurs de risque exogènes, tels que le prolongement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.





Dans ce contexte, la BOK aurait jugé plus prudent de ne pas porter un coup douloureux aux acteurs économiques avec une augmentation de son taux directeur. D’autant plus que la flambée des prix de l’immobilier semble se dissiper depuis que des mesures drastiques contre la spéculation immobilière ont été annoncées le 13 septembre dernier. Ce qui donne une marge de manœuvre plus grande à la banque centrale, alors qu’un taux d’intérêt bas incite les foyers à contracter des prêts pour acheter un logement.





Cependant, le gouverneur de la BOK, Lee Ju-yeol, a évoqué plusieurs fois la nécessité d’augmenter le taux référentiel avant la fin de cette année. Et certains membres du comité de politique monétaire de la BOK, au sein duquel se décide le taux directeur du mois prochain, étaient sur la même longueur d’onde. Et pour cause : l’écart entre les taux d’intérêt sud-coréen et américain, et l’endettement des ménages qui a atteint un niveau inquiétant ne laisseraient guère d’autres options. Qui plus est, les Etats-Unis devraient relever encore une fois leur taux en décembre prochain. Dans ce cas, la valeur haute de ce dernier sera supérieure d’un point au taux de la Corée du Sud. Dans cette perspective, l’attention se porte désormais sur la prochaine réunion du comité en question, au mois de novembre. Il semble assez probable qu’à l’issue de ce conclave, il deviendra plus coûteux d’emprunter de l’argent, malgré les risques pour la santé économique du pays.