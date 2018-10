Les accents et dialectes de la péninsule

ⓒ Getty Images Bank

La péninsule coréenne est riche de nombreuses régions. On distingue autant d’accents et de dialectes différents. A elle seule, la Corée du Sud compte six provinces, ce sont donc six accents et dialectes qui bercent le pays du Matin clair. Bien sûr, sa sœur du Nord a aussi son propre dialecte.





Parmi ces six accents et autres dialectes, on trouve celui de Gyeonggi, qui inclut Séoul, ceux de Gangwon, de Chungcheong, de Gyeongsang, de Jeolla, et enfin celui de Jeju. Le patois de l’île méridionale est comme une langue à part entière. Les Coréens du continent ont, la plupart du temps, beaucoup de mal à le comprendre et pensent tout de suite qu’il s’agit d’une langue étrangère.





L’accent de Séoul est considéré comme le coréen standard, celui qui est enseigné et utilisé pour présenter le journal télévisé, entres autres. Les prononciations des autres provinces montrent quelques spécificités comme le son « yo » qui devient « you » dans la province de Chungcheong. Ce sont aussi des expressions qui peuvent être très différentes d’une région à l’autre : prenons l’exemple de « mwo-rago ? » qui signifie « qu’est-ce que tu dis ? » et qui sera prononcé « mwo-rakano ? » avec une intonation chantante dans le Gyeongsang, à Busan plus particulièrement.





Comme dans beaucoup de régions du monde, la prononciation d’une personne permet souvent d’indiquer, sans qu’on le lui demande, d’où elle vient. On peut comparer cette différence au français standard et au chtimi, le dialecte parlé dans le Nord de la France.