Cette semaine, Patrice nous emmène dans un temple bouddhiste construit récemment sur le flanc de l’une des collines de Bukhansan, le massif montagneux au sud de Séoul.





Inauguré à la fin du 20e siècle, le temple Gilsangsa est une donation d’une « gisaeng » à un moine. Celle-ci fut littéralement éclairée par son essai sur le dénuement. Ce temple était auparavant l’un des restaurants les plus réputés de Séoul et s’ancrait encore dans les traditions de Joseon en offrant à ses clients des performances artistiques offertes par des « gisaeng », des courtisanes ou des dames de compagnie selon les époques. Lettrées, musiciennes et chanteuses, en dépit du fait qu’elles étaient peu considérées, elles étaient des personnages incontournables au sein des élites tout au long de la dernière dynastie coréenne.





Il fallut donc dix ans à cette « gisaeng » pour convaincre le moine Baekseok de transformer son restaurant en temple. Le terrain qui l’accueille valait déjà dans les années 1980 environ dix millions de dollars. Le quartier était et reste encore l’un des quartiers les plus huppés de la capitale du pays du Matin clair.





Une belle histoire, donc, que nous vous invitons à écouter, avec toujours bien entendu quelques références littéraires, musicales et cinématographiques.