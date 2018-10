La Corée du Sud compte 51,2 millions d'habitants

ⓒYONHAP News

Selon le dernier rapport du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), il y a 51, 2 millions d'habitants en Corée du Sud en 2018. Le pays du Matin clair occupe ainsi la 27e place du classement des pays les plus peuplés du monde. En revanche, il se situe en bas de la liste en matière de taux de fécondité et de part de la population âgée de moins de 15 ans, ce qui reflète la rapidité du vieillissement de sa société.





Selon le rapport, la population mondiale a atteint cette année 7,633 milliards, soit une hausse de 83 millions de personnes par rapport à il y a un an. La Chine est le pays le plus peuplé de la planète, avec 1,401 milliard d'habitants. Elle est suivie de l'Inde avec 1,354 milliards d'habitants, puis des Etats-Unis avec 326,8 millions d'habitants.





Le taux de croissance de la population sud-coréenne se maintient au même niveau que l'année dernière, à 0,4 %, largement en dessous de la moyenne mondiale établie à 1,2 %. La Corée du Nord, quant à elle, compte 25,6 millions d'habitants. Elle se situe ainsi à la 52e place dans le classement des pays par population.





Le taux de fécondité et la part de la population âgée de moins de 15 ans en Corée du Sud figurent parmi les plus bas au monde, reflétant l'évolution démographique récente du pays. En 2018, 13 % de sa population est âgée de moins de 15 ans. Dans le classement mondial, elle se trouve ainsi à la 193e place, ex-æquo avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal. Le Niger arrive en tête du classement avec 50 %, suivi du Mali avec 48 %. Le taux de fécondité du pays du Matin clair n'est que de 1,3 enfant par femme, alors que la moyenne mondiale est de 2,5. Il se place au 191e rang, aux côtés de la Grèce, de la Pologne, de Hong Kong et de Singapour. Encore une fois, c'est le Niger qui occupe la première place, avec un taux de 7,1 enfants par femme. Seul deux pays détiennent un taux de fécondité inférieur à la Corée du Sud. Il s'agit du Portugal et de la Moldavie. Les sud-Coréens âgés de 65 ans ou plus représentent 14 % de la population, soit le 50e rang mondial. Mais la proportion de séniors devrait rapidement augmenter, compte tenu du faible taux de fécondité du pays.