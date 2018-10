La Corée du Sud, 15e pays le plus compétitif selon le WEF

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a atteint la 15e place sur 140 pays étudiés dans le nouveau classement mondial de la compétitivité, établi par le Forum économique mondial (WEF). C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministère sud-coréen des Finances. Le pays du Matin clair a occupé la première place pour les indicateurs de stabilité macroéconomique et d'adoption des technologies de l'information et de la communication. En revanche, il a obtenu de faibles scores dans les domaines du marché du travail et du marché des biens.





Dans le classement de la compétitivité publié par le WEF l'an dernier, la Corée du Sud occupait la 26e place sur 137 pays, soit 11 places de moins. Cependant, à partir de cette année, le WEF s'appuie sur une nouvelle méthodologie. Ainsi, une comparaison directe entre les classements de cette année et des années précédentes n'aurait pas de sens. Selon les nouveaux critères, le pays du Matin clair aurait occupé le 17e rang mondial en 2017.





Ce sont les Etats-Unis qui ont décroché la première place du classement cette année, suivis par Singapour et l'Allemagne. Du quatrième au dixième rang figurent dans l’ordre la Suisse, le Japon, les Pays-Bas, Hong Kong, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark. Puis viennent la Finlande, le Canada, Taïwan et l'Australie. Derrière la Corée du Sud, la Norvège et la France occupent les 16e et 17e places. A noter également que la Chine arrive 28e. Parmi les pays d'Asie, la Corée du Sud se place au 5e rang derrière Singapour, le Japon, Hong Kong et Taïwan.





Sur dix des douze indicateurs pris en compte par le WEF pour évaluer la compétitivité des pays, le pays du Matin clair figure parmi les 30 premières places. Notamment, il s'est hissé en tête sur les indicateurs de l'adoption des technologies de l'information et de la communication et de la stabilité macroéconomique. En matière de TIC, il se retrouve à la 1e position pour le nombre d'abonnés à la fibre optique et à la 6e position pour le nombre d'abonnés à l’Internet haut débit. Dans le domaine de l'environnement macroéconomique, il occupe la 1e place sur les critères de l'inflation et des dettes publiques. Par ailleurs, il a obtenu la 6e place pour ses infrastructures, la 8e pour sa capacité d'innovation et la 14e pour la taille du marché. Séoul figure au 19e rang aussi bien pour la santé que pour le système financier, au 22e pour le dynamisme des entreprises, au 27e pour les institutions et au même rang pour les technologies.





Les résultats de la Corée du Sud sont relativement faibles sur les volets du marché du travail et du marché des biens. Pour ce qui concerne le marché du travail, elle n'arrive qu'à la 124e position en matière de coopération syndicale. Elle se situe en dessous du 100e rang pour les coûts des licenciements économiques, pour les droits des travailleurs ou encore pour la facilité à embaucher des travailleurs étrangers. Dans le domaine du marché des biens, elle se retrouve à la 96e place pour les taux de droits de douane et à la 93e pour le degré de monopolisation.