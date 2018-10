Les deux Corées lanceront bientôt les travaux de connexion de leurs voies ferrées

ⓒYONHAP News

Les deux Corées ont décidé d’inaugurer, fin novembre ou début décembre, les travaux de connexion et de modernisation de leurs lignes de chemins de fer. Séoul et Pyongyang ont également convenu d'organiser une réunion sur la coopération forestière le 22 octobre, et de tenir des pourparlers entre leurs Croix-Rouge le mois prochain. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint publié à l’issue de leurs pourparlers de haut niveau tenus le 15 octobre à la Maison de la paix de Panmunjom, du côté sud de la frontière.





Avant de lancer les travaux de reconnexion des voies ferrées, le Sud et le Nord réaliseront des études de terrain dès la fin octobre pour la ligne Gyeongui qui relie Séoul à la ville nord-coréenne de Sinuiju, et dès le début novembre pour la ligne Donghae qui longe la côte orientale de la péninsule. Les deux parties fixeront le calendrier de ces études par le biais d’échanges de lettres. En outre, elles organiseront dans les meilleurs délais des pourparlers militaires entre généraux pour discuter des moyens de mettre fin aux hostilités dans les zones de confrontation telles que la zone démilitarisée (DMZ), et des modalités de la mise en place du comité militaire commun.





Par ailleurs, Séoul et Pyongyang tiendront une réunion sur la coopération forestière le 22 octobre. A cette occasion, ils discuteront, entre autres, des moyens de combattre la maladie du flétrissement des pins dans le royaume ermite. Deux autres réunions, respectivement sur la santé et les soins médicaux, et sur la coopération sportive, sont aussi prévues pour la fin du mois. Les deux côtés se pencheront notamment sur leur projet de candidature commune pour l'organisation des Jeux olympiques d’été de 2032. Toutes ces réunions auront lieu au bureau de liaison conjoint, ouvert le mois dernier dans l’enceinte du parc industriel de Gaeseong en territoire nord-coréen. Les Croix-Rouge des deux Corées tiendront également des pourparlers dans le courant du mois prochain aux mont Geumgang, au Nord, pour discuter notamment de la rénovation du Centre de rencontre des familles séparées et de l'organisation de retrouvailles par visioconférence.





Les deux pays s'étaient déjà mis d'accord, lors du dernier sommet intercoréen tenu à Pyongyang en septembre, pour lancer avant la fin de l'année les travaux visant à reconnecter les chemins de fer et les routes situés sur les côtes est et ouest de la péninsule. Ils avaient initialement prévu de mener une étude sur le terrain fin août pour examiner la partie nord de la ligne Gyeongui, mais ont été contraints de l'annuler faute d'autorisation du Commandement des Nations unies en Corée (UNC) pour traverser la ligne de démarcation militaire. Séoul cherche toujours à convaincre l'UNC de la nécessité de cette opération pour obtenir son soutien. Lors d'un point de presse organisé lundi à l'issue des pourparlers intercoréens de haut niveau, le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon, chef de la délégation sud-coréenne, a indiqué que le gouvernement poursuivait une concertation étroite avec l'UNC pour accomplir sans accroc les engagements pris.





Le rétablissement des liaisons ferroviaires et routières, coupées suite à la division de la péninsule au niveau du 38e parallèle, est un rêve de longue date pour les deux Corées. Pourtant, les avancées tardent à venir, puisqu'il ne suffit pas d'une entente entre les deux pays, mais que tout doit être mené dans le respect des sanctions décrétées par l'Onu contre le régime de Kim Jong-un. Si des progrès sont réalisés à la table des négociations entre Washington et Pyongyang, la coopération ferroviaire et routière intercoréenne aura le vent en poupe.





Dans un premier temps, les travaux de connexion des voies ferrées et des routes pourraient se dérouler uniquement sur le territoire sud-coréen, en attendant que la situation évolue. Le ministère sud-coréen de l’Aménagement territorial et des Transports avait d’ailleurs déjà annoncé qu'il entamerait les procédures nécessaires au lancement du projet de connexion sur les parties sud de la ligne ferroviaire Donghae et de l'autoroute Gyeongui dans le courant du second semestre 2018.