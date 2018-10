Championnat d’Asie d'escrime U23 : la Corée du Sud conserve sa 1e place

ⓒ KOREAN FENCING FEDERATION

La Corée du Sud s’est classée première pour la cinquième fois consécutive lors du Championnat d’Asie d'escrime U23 qui s’est tenu du 16 au 21 octobre à Manille, aux Philippines. Elle a décroché quatre médailles d’or, cinq d’argent et six de bronze.





Dans la discipline du fleuret féminin individuel, la sud-coréenne Sin Gyu-jeong s’est hissée en tête. Les deux autres marches du podium ont été également occupées par ses compatriotes. Jang Min-hyeok et Kim Gi-won, de leur côté, ont gagné une médaille d’or respectivement en épée masculine individuelle et en sabre masculin individuel. Le dernier jour, So Mi-ran, Kim Chae-rin, Min Ji-won et Gong Ju-eun ont offert la dernière médaille d’or à leur mère patrie en épée féminine par équipe.