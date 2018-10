Les musiciens sont très nombreux à collaborer

ⓒ SM Entertainment

Depuis des années, on voit de plus en plus de musiciens collaborer pour sortir conjointement un single. Certains artistes avouent vouloir travailler avec d’autres. Et beaucoup de fans de la pop coréenne aspirent à voir telle ou telle collaboration entre leurs artistes préférés.





Seulgi de Red Velvet, Shinbi de GFRIEND, So-yeon de G-Idle et Cheong-ha se sont réunies pour faire paraître « Wow thing », le quatrième single sorti dans le cadre du projet « Station Young » lancé par SM Entertainment. Et So-hee, une membre du girls band Elris, fera ses débuts en solo en collaboration avec le groupe Red Cheek Puberty. Son premier single a été créé par ce duo féminin qui n’a jusqu’alors offert aucune chanson à d’autres artistes. En particulier, Red Cheek Puberty fera un featuring sur ce morceau interprété par So-hee.





Parmi les chansons d’amour résultant de collaborations récentes, « October Lover » attire beaucoup l’attention du public parce qu’elle a vu le jour grâce à la rencontre entre Lee So-ra et Roy Kim. Lee est réputée pour ses paroles très poétiques et sa voix unique et expressive. Et Roy Kim, le champion de « Superstar K », a récemment fait fureur avec « Only Then » et « The Hardest Part ».





On ne peut pas oublier la collaboration entre l’artiste hip hop Zico et la chanteuse IU. Du genre R&B Soul, le nouveau single de Zico « SoulMate » est plus attirant grâce à la participation d’IU. Et il en va de même pour le duo mixte que Loco et Hwasa de Mamamoo ont formé, et le trio mixte composé de Tae-yeon de Girls’ Generation et du duo masculin Melomance. Ils ont également fait preuve de leurs effets de synergie.