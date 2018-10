EXO sortira son cinquième opus officiel début novembre

ⓒ SM Entertainment

Le compte à rebours a débuté pour le come-back d’EXO ! D’après SM Entertainment qui l’abrite, le boys band a récemment terminé le tournage de nouveaux clips vidéo. Plus précisément, il retournera sur scène le 2 novembre avec son cinquième opus intitulé « Don’t Mess Up My Tempo ». L’attente de ses fans fut longue, car cela fait déjà 16 mois qu’il a mis au monde « The War », son quatrième album officiel.





Ayant débuté en 2013, ce groupe est devenu un « quadruple million-seller », en voyant ses quatre opus vendus chacun à plus d’un million d’exemplaires. Il a raflé les grands prix de k-pop pendant cinq années de suite. Et il y a même eu un spectacle de jets d’eau avec pour thème ce boys band, devant la Burj Khalifa, le plus haut immeuble du monde à Dubaï aux Emirats arabes unis. Ce n’est pas tout ! Les EXO ont fait beaucoup parler d’eux, notamment quand ils se sont produits lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver 2018 à PyeongChang.