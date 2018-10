Twice donnera un fan meeting à Séoul à l’occasion du troisième anniversaire de ses débuts

Twice donnera un fan meeting le 28 octobre à 18h30 au théâtre à ciel ouvert de l’université Yonsei à Séoul. Intitulé « Once Halloween », l’événement est organisé pour célébrer le 3e anniversaire de ses débuts avec ses admirateurs baptisés « Once ».





C’est d’ailleurs la première fois que le groupe se produit en plein air. Comme le titre de l’événement vous le laisse entendre, il a pour thème « Halloween ». Durant 150 minutes, le girls band chantera en dansant, divertira ses fans et dialoguera avec eux.