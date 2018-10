Nam Woo-hyun donnera sa première série de concerts à Séoul

Du 2 au 4 novembre, Nam Woo-hyun, un membre du boys band Infinite, montera sur la scène du Bluesquare, une salle de spectacle à Séoul. Il s’agit de sa première série de concerts en solo depuis ses débuts en 2010 au sein d’Infinite. Sa scène en solo nous permettra de découvrir davantage ses charmes.





Ce groupe compte beaucoup de tubes dont « Be Mine », « Chaser », « Man in Love » et « Tell Me » mais en mai 2017, il a interrompu ses activités avec le départ de son leader pour le service militaire. C’est en 2016 que Nam Woo-hyun s’est officiellement lancé dans une carrière en solo avec son premier minidisque intitulé « Write ».





Le 3 septembre, il a mis au monde son deuxième mini-album « Second Write ». Il a activement mené ses activités en solo pour promouvoir son titre-phare « If Only You Are Fine ». Et depuis le 7 août jusqu’au 28 octobre, il monte sur les planches comme acteur pour « Barnum : The Great Showman », une comédie musicale.