Goonamgwayeoridingstella sortira son quatrième opus en novembre

Le groupe ‘Goonamguayeoridingstella’ nous a annoncé une bonne nouvelle. Il sortira son quatrième album officiel en novembre. Beaucoup se montrent curieux de son nom très long et étrange. Il signifie « garçon et fille du passé, roulant ensemble dans leur voiture Stellar », étant donné que Stellar est un vieux modèle de voiture sud-coréenne qui a été produit entre 1983 et 1997.





Il était initialement composé du chanteur-guitariste Jo Woong et du bassiste Im Byung-hak. Depuis ses débuts en 2007, au lieu d’apparaître dans des émissions musicales à la télévision, ils donnent des concerts et participent à des festivals musicaux non seulement en Corée du Sud mais aussi à l’étranger. Amis depuis le lycée, les deux membres pleins d’idées excentriques mettent en avant leur image à la fois moderne et rétrograde.





Après avoir sorti leur deuxième opus officiel en 2011, le duo masculin s’est transformé en un quatuor mixte, en accueillant en 2012 le batteur Park Tae-shik et la claviériste Kim Na-eon. Mais juste après la sortie du troisième disque « Sunpower » en 2015, le membre initial Im et le batteur Park ont quitté le groupe.





Alors, le groupe a accueilli Yoo Joo-hyun, un nouveau batteur. Ainsi, il est devenu un trio mixte. Son quatrième opus est donc le premier fruit de ce trio. Intitulé « Moraenae Fantasy », il conserve pourtant bien l’identité initiale du groupe, car le leader Jo Woong a composé toutes les nouvelles chansons. Il reflète également l’atmosphère du quartier Moraenae de Séoul où leur atelier se trouve, avec un groove très lent, des sons psychédéliques et oniriques.