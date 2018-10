Réseaux 5G : Samsung Electronics s’allie au japonais NEC

ⓒKBS News

La Corée du Sud et le Japon s’unissent pour le développement de la 5G. Samsung Electronics a signé un partenariat avec NEC afin de développer les technologies pour les réseaux de nouvelle génération. La coopération des deux géants asiatiques de l'informatique et des télécommunications pourra créer d’importants effets de synergie en valorisant les atouts de chacun.





Samsung Electronics et NEC vont se concentrer respectivement sur le développement des ondes à haute fréquence et sur celles à basse fréquence. Ensuite, ils vont partager les technologies et équipements mis au point. De cette manière, les leaders des TIC des deux pays seront capables de commercialiser les produits développés par l’autre partie dans leurs marchés stratégiques respectifs.





Basée sur les ondes SHF (super haute fréquence) de la bande de 28 GHz, la 5G constitue une technologie clé de la 4e révolution industrielle. La 1G avait permis la conversation téléphonique, et la 2G l’envoi de SMS. Quant à la 3G, elle a rendu possible la transmission de données multimédias comme des photos et des vidéos. Améliorant considérablement la vitesse de transfert, la 4e génération de réseaux offre un meilleur confort pour voir des vidéos en streaming ou des émissions de télévision en haute définition. On peut dire que la communication mobile digne de son nom a commencé avec la commercialisation de la 4G en 2011.





Les réseaux 5G offrent des débits de transmission de données qui sont des dizaines de fois supérieurs à la 4G. Ils permettront d’améliorer considérablement la sécurité des voitures autonomes, qui nécessitent un traitement rapide des données liées aux conditions de circulation et des véhicules alentour. Les réseaux actuels n’offrent pas les débits nécessaires à un tel traitement. La 5G est également indispensable à la smart city qui doit gérer d’innombrables données liées à la qualité de l’air et de l’eau, entre autres.





Avant de passer à sa commercialisation, il faut disposer d’un grand nombre de technologies, d’équipements et de stations de base. Certaines régions américaines ont déjà lancé un service expérimental. Le Japon va l’introduire progressivement. La 5G s’imposera comme un nouveau standard après 2020. Le marché mondial de stations de base destinées à la 5G est estimé à 37,2 milliards de dollars en 2017. Aujourd’hui, les entreprises européennes occupent 70 % des stations de base 3G, et leurs concurrentes chinoises dominent les équipements 4G. Pour les stations de nouvelle génération, les Etats-Unis tentent d’empêcher l’approvisionnement d’équipements chinois fabriqués, par exemple, par Huawei. Dans ce contexte, le partenariat entre Samsung Electronics et NEC pourra leur permettre d’occuper une position dominante sur le marché mondial.