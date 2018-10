Séoul veut maintenir l'exercice aérien « Vigilant Ace » avec Washington

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud souhaite maintenir l’exercice aérien qu’elle mène chaque année avec les Etats-Unis. Le ministère sud-coréen de la Défense se montre plutôt réticent à l’idée de différer l’entraînement conjoint de défense aérienne, alors que Séoul et Washington se sont déjà mis d’accord sur son report. L’exercice en question a lieu chaque année au mois de décembre dans le but de renforcer les capacités de déploiement des forces combinées aériennes entre les deux alliés en cas de guerre. Autrefois appelé « Beverly Bulldog », il s’est renforcé et a été rebaptisé « Vigilant Ace » en 2015.





D’habitude, la Corée du Sud et les Etats-Unis organisent des manœuvres de grande ampleur en déployant non seulement des avions de chasse de pointe mais aussi des armes stratégiques américaines. En 2017, année où la crise nucléaire nord-coréenne battait son plein, les deux alliés ont mobilisé environ 230 avions de combat, dont 24 avions furtifs de type F-22 ou F-35A, ainsi que le bombardier stratégique B-1B, surnommé « cygne de la mort ». A noter que cet exercice fait beaucoup craindre le pays communiste, qui est incapable de détecter les chasseurs dernier cri de type Stealth.





Rappelons que le président américain Donald Trump a décidé de suspendre les exercices militaires Corée-USA après le sommet du 12 juin avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, afin de promouvoir le dialogue bilatéral. Par conséquent, plusieurs manœuvres militaires de grande envergure, à commencer par « Ulchi Freedom Guardian », ont été remises. Dans ce contexte, le report de « Vigilant Ace » n’a rien de nouveau.





La Corée du Sud avance la nécessité de maintenir la posture de défense à toute éventualité tout en épaulant les efforts diplomatiques déployés par la Maison blanche. Il faut constater cette légère différence dans les communiqués publiés par les autorités militaires des deux camps. Le Pentagone a annoncé sa décision de suspendre « Vigilant Ace » peu après la réunion des chefs de la défense sud-coréenne et américaine qui s’est tenue vendredi dernier à Singapour. Pourtant, le ministère sud-coréen de la Défense s’est contenté de dire que les deux pays sont convenus de discuter de divers sujets, y compris la suspension de cet exercice en question. Evoquant la possibilité d’organiser un exercice à distance par partage de données, Séoul n’écarte pas l’hypothèse de le mener seul. Face à ce couac, certains craignent un éventuel affaiblissement des capacités de défense des deux alliés.