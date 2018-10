Yoon Jong-shin enthousiasmera le public à Busan

Date : le 10 novembre 2018

Lieu : grand théâtre du centre de culture, à Busan





L’auteur-compositeur-interprète et producteur Yoon Jong-shin montera sur la scène du centre de culture à Busan, la première ville portuaire sud-coréenne dont on a parlé tout à l’heure.





Depuis ses débuts en 1990, il ne cesse de se lancer de nouveaux défis en travaillant aussi comme animateur et comme acteur. Et en août, il a publié un recueil de ses essais intitulé « Tu m’as appris les saisons ». Dans la présentation de l’auteur, il ne se présente pas comme chanteur-producteur et animateur mais comme « quelqu’un qui raconte avec des chansons ».





Cette fois, sous le même titre, il dévoilera, avec ses chansons, ce cahier de création en tant que parolier.