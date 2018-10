Nouveau gel des taux de la Banque de Corée

ⓒ YONHAP News

Le 18 octobre dernier, la Banque de Corée (BOK) a annoncé qu’elle gardait son taux d’intérêt de référence à 1,5 % pour le 11e mois consécutif, mais a fait allusion à une possible hausse le mois prochain. Cela, alors qu’elle a abaissé ses prévisions de croissance pour le pays en 2018 à 2,7 %.

Comment interpréter ce geste ? En fait, les pressions inflationnistes sont l’un des principaux facteurs pris en compte par la banque quand elle relève ses taux. Il faut savoir qu’une augmentation de la consommation et des investissements alimente les pressions inflationnistes. Toutefois, en Corée du Sud, l’indice des prix à la consommation est resté dans la moyenne des 1 % cette année, ce qui est inférieur à l’objectif des 2 % que la BOK s’était fixée. A côté de ça, les indicateurs économiques se sont détériorés en raison de facteurs externes défavorables, notamment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les incertitudes dans les économies émergentes, suite à la hausse continue des taux américains. Dans cette situation, la banque centrale sud-coréenne a dû penser que ce n’était pas le bon moment de rehausser ses taux. Mais elle ne va pas pouvoir rester les bras croisés si la Fed décide dans les prochains mois de relever ses taux !