La JSA va devenir une zone d’exclusion aérienne

ⓒKBS News

L’armée américaine devra prévenir la Corée du Nord avant de faire voler ses hélicoptères sur la JSA, la zone de sécurité commune dans la zone démilitarisée (DMZ). Cette décision fait partie de l’accord militaire intercoréen conclu le 19 septembre cette année. Selon le texte, à compter du 1er novembre, il sera désormais interdit de survoler le site dans un rayon de 10 km autour de la ligne de démarcation militaire (LDM). Ce dans le but d’apaiser les tensions militaires dans la région. Jusqu’à présent, le Commandement des Nations unies (UNC) était chargé de délivrer les autorisations de vol.





Il existe deux zones d’atterrissage pour hélicoptères près de la JSA, dont une au sein du Camp Bonifas, situé à 2,4 km au sud de la LDM. Il abrite le bataillon de sécurité du commandement des Nations unies, composé de forces américaines et sud-coréennes. Les hélicoptères sont souvent utilisés pour le déplacement des commandants américains ainsi que pour approvisionner du matériel et transporter des malades. En novembre dernier, Oh Chong-song, un soldat nord-coréen qui voulait traverser la frontière pour se réfugier au Sud, a été gravement blessé par balle. C’est depuis le Camp Bonifas qu’il a été transféré à l’hôpital par voie aérienne.





Il y aura des exceptions à cette interdiction. Le vol sera autorisé pour les situations d’urgence, telles que des feux de forêt et des accidents. Mais il faudra toujours en informer au préalable le royaume ermite. Le compromis a été trouvé lors des consultations trilatérales entre les deux Corées et l’UNC, hier. Pyongyang ne s’est pas opposé au vol de commandants américains près de la JSA et, de son côté, l’Onu a accepté le fait de devoir annoncer les vols au préalable. C’est-à-dire que les GIs pourront envoyer des hélicoptères dans la zone d’exclusion aérienne à condition d’en prévenir le Nord. L’exécutif sud-coréen a affirmé que le téléphone direct entre les autorités militaires des deux camps pourrait remplir cette fonction.