Pour mon Petit Prince

Le musée K de l’art contemporain donne depuis le 6 octobre une exposition dont le thème est « Le Petit Prince », un livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry.





Depuis sa publication en 1943, cette œuvre littéraire est très appréciée dans le monde entier, au point d’être adaptée en divers genres tels que le film, le dessin animé, le feuilleton, la comédie musicale et la chanson.





Cet événement présente une nouvelle réinterprétation de cet ouvrage sous forme d’arts médiatiques. 19 célèbres artistes britanniques, américains et français exposent 20 œuvres d’art pour montrer l’imagination, la perspicacité et la sagesse sur la vie de l’écrivain français via des tableaux, des vidéos et des jeux vidéo.





Date : du 6 octobre 2018 au 27 janvier 2019

Lieu : musée K de l’art contemporain, Séoul

Site : https://www.kmcaseoul.org/