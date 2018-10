Comédie musicale : « Rimbaud »

Une comédie musicale sur la vie et la poésie d’Arthur Rimbaud sera jouée à Séoul.





Cette pièce traite du poète français qui a écrit pendant sa vie courte de 37 ans des poèmes symbolistes représentatifs de la littérature française du 18e siècle. Dans cette œuvre, Verlaine et Delahaye poursuivent les traces de Rimbaud en rappelant ce dernier à leur mémoire. Chaque personnage erre à la recherche de son rêve et, sur ce chemin, se rend compte du sens de sa vie.





Cette comédie musicale sera d’autant plus impressionnante que les dialogues et les chansons sont basés sur de beaux poèmes de Rimbaud et de Verlaine.





Date : du 23 octobre 2018 au 13 janvier 2019

Lieu : théâtre TOM, Séoul

Site : http://www.towntom.com/