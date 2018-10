Table de bonheur des migrants dans les zones rurales (I)

ⓒ KBS

Depuis quelques années, on observe un phénomène particulier dans la société coréenne : la migration des zones urbaines vers les zones rurales. Les raisons sont diverses, parmi lesquelles la recherche d’une vie paisible et tranquille entourée de la nature.

Cette semaine, « Saveur du terroir » vous invite dans un petit village situé à Okcheon-dong, rattaché à la ville de Suncheon dans la province de Jeolla du Sud. Ce qui était presque un quartier fantôme est devenu aujourd’hui un village animé grâce justement aux gens qui s’y sont rassemblés.





ⓒ KBS

Nous allons à Deokdong-maeul situé en pleine montagne, non loin du célèbre temple Songgwangsa. Il y a à peine dix ans, la diminution de la population était d’un niveau inquiétant et on prévoyait même la disparition de ce village montagneux. Cependant, avec l’arrivée du couple Park il y a 14 ans, le village a « ressuscité » pour devenir une destination permettant de découvrir la vie en milieu rural. Le couple fait la culture de différents légumes et gère un restaurant proposant des plats à base de produits biologiques, et cela en coopération avec les agriculteurs locaux. Pour le développement des menus de spécialité locale, les personnes âgées fournissent des idées innovantes et transmettent des astuces.





Quels plats nous propose-t-on ? Tout d’abord le « yeoju danhobakjjim ». Le « yeoju » ou la margose qui est une plante potagère grimpante cultivée dans les climats chauds ou tempérés, est reconnue pour ses effets médicinaux, notamment dans le traitement du diabète. On remplit un petit potiron dont l’intérieur est préalablement vidé avec de la viande de bœuf hachée et la margose légèrement assaisonnées et sautées. Comme vous pouvez imaginer, le melon amer mélangé à la viande perd son goût fort. Ensuite on le fait cuire à la vapeur. On prépare également la galette « yeojusogogijeon » en remplissant la partie au milieu du fruit avec la viande hachée.

Avec le « daegaengi », une autre spécialité de la baie de Suncheon qui est une sorte d’anguille, on prépare divers mets. On commence par couper en petits morceaux le poisson, puis on le fait sauter dans une poêle avant de le broyer dans un mixeur. On le mélange à la pâte de piment rouge puis y ajoute divers autres condiments dont le sirop de riz « jocheong » et de l’ail écrasé avant de le cuire un peu pour préparer le « daegaengiboggeumgochujang ».





Afin que tout le monde puisse apprécier le daegaengi, on a développé un menu particulier appelé « daegaenggi gangjeong ». On fait sauter les morceaux de daegaengi en l’assaisonnant avec le jocheong et de l’ail, puis les fait frire dans de l’huile. Ensuite on y verse le daegaengigochujang et ajoute divers ingrédients qui améliorent la saveur et la texture. Bien aigre et doux et croquant à mâcher, ce plat est apprécié par tout le monde. Quant au « doenjang », la pâte de soja fermenté qui est utilisé de manière diverse dans la cuisine du pays du Matin clair, il forme également un mariage gustatif parfait avec le daegaengi. Ainsi on fait cuire les morceaux de daegaengi dans le bouillon infusé de doenjang, puis y ajoute divers légumes dont la courgette, la pomme de terre, le piment, la carotte, l’oignon ainsi que la gélatine de soja « tofu » pour préparer le « daegaengi jeongol ». A la place d’un bol de riz cuit à la vapeur, on y accompagne le « samsaekjumeokbap », l’enroulée de riz cuit à la vapeur farci de thon mélangé à la mayonnaise et couverte respectivement de la carotte hachée, du jaune d’œuf écrasé et du concombre écrasé.





Les habitants de ce village isolé disent qu’ils sont chanceux de pouvoir déguster de bons plats faits à base des ingrédients saisonniers fournis par la nature. La semaine prochaine encore, « Saveur du terroir » vous fera découvrir la table de bonheur des migrants dans les zones rurales.