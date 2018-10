« Le Quartier chinois » d’Oh Jung-hi

Extrait de l’émission :





Le cadre spatial du récit est le quartier chinois à Incheon, ville portuaire située à l’ouest de Séoul, où le débarquement historique pendant la guerre de Corée a eu lieu. La nouvelle décrit la vie difficile dans ce quartier, qui conserve les horribles cicatrices de la bataille, à travers les yeux d’une petite fille tout en montrant comment celle-ci grandit physiquement et mentalement.









Nous habitions ainsi la zone désignée globalement sous le nom de quartier chinois et voisinions avec les Chinois. Cependant, les enfants étaient les seuls à s’intéresser à eux. Alors que nous n’avions aucun contact avec eux, les maisons à un étage sur la colline et leurs occupants alimentaient notre imagination et notre curiosité sans fin.





통틀어 중국인 거리라고 불리는 동네에

바로 그들과 인접해 살고 있으면서도

그들 중국인들에게 관심을 갖는 것은 아이들뿐이었다.

우리는 그들과 전혀 접촉이 없었음에도

언덕위의 이층집, 그 속에 사는 사람들은 한없이 상상과 호기심의 효모였다.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

La mère a huit enfants, la grand-mère n’a jamais eu de bébé, les femmes du quartier chinois se vendent aux soldats américains... La société n’offrait pas beaucoup de choix aux femmes de cette époque-là. Notre narratrice grandit en regardant de près ces femmes mener une vie si misérable. L’histoire se termine avec la scène où la fille vit un changement physique qui marque l’entrée en puberté. Je crois qu’elle va accepter ainsi sa féminité et jurer de ne pas vivre sa vie comme sa mère ou d’autres femmes du quartier chinois.









Lorsque je me suis réveillée, ma mère avait réussi à mettre au monde son huitième enfant après un accouchement extrêmement difficile. Dans le placard sombre, saisie d’un désespoir et une solitude incompréhensibles, j’ai appelé ma mère. Puis j’ai glissé la main dans mon vêtement et découvert l’origine de cette chaleur étouffante qui m’engluait tout le corps telle une toile d’araignée. C’étaient mes premières règles.





내가 낮잠에서 깨어났을 때

어머니는 지독한 난산이었지만 여덟 번째 아이를 밀어내었다.





어두운 벽장 속에서

나는 이해할 수 없는 절망감과 막막함으로 어머니를 불렀다.

그리고 옷 속에 손을 넣어

거미줄처럼 온 몸을 끈끈하게 죄고 있는 후덥덥한 열기를,

그 열기의 정체를 찾아내었다.





초조(初潮)였다.









Auteur :

Oh Jung-hi est née à Séoul en 1947. Sa carrière littéraire débute en 1968, année où elle remporte le concours de jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Joongang avec sa nouvelle « La Femme du magasin de jouets ». Elle reçoit en 2003 le prix Liberatur en Allemagne avec « L’Oiseau ». « Le Quartier chinois » a été publié en 1979 dans la revue Munhakgwa Jiseong ou Littérature et Intelligence.