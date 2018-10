Le BIFF rend hommage au FICA

Le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul, le FICA, est probablement aujourd'hui l'un des plus importants de France. Ses fondateurs et directeurs Martine et Jean-marc Thérouanne ont pourtant commencé dans un contexte d'amateurisme qui rappelle les débuts du festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand, par exemple, devenu lui le plus grand festival de courts-métrages du monde. Le BIFF a remis, cette année, son prix d'honneur au couple fondateur du festival de Vesoul.





* Comment faire un festival ?

A la différence de bien d'autres pays, la France a une tradition de petits festivals concoctés par des associations de bénévoles. C'est le cas de celui de Vesoul. C'est souvent en relation avec une ville ou une région que les choses commencent. Pour Vesoul, dont la réputation n'est plus à faire depuis la chanson « Vesoul » de Jacques Brel, la petite ville bénéficie surement de la présence de cinéastes et de critiques internationaux.





* La découverte des cinémas d'Asie

Le FICA, né en 1995, s'est orienté d'emblée sur la découverte des cinémas d'Asie. À l'époque, il n'était pas le seul. Profitant du lent déclin du festival des Trois Continents de Nantes, qui dans les années 1980 avait été le grand découvreur de films non européens et non américains, le festival asiatique de Lyon a d'abord innové en la matière. Sa situation dans la ville lumière lui a, pendant quatre ou cinq ans, donné l'avantage. Avec aussi le début de la découverte du cinéma sud-coréen. Bong Joon-ho y présentait « The Host » en pleine effervescence tandis que les cinémas japonais, hongkongais et chinois donnaient des signes des faiblesse. Le festival de Strasbourg prenait la balle au rebond en étant le premier festival consacré au cinéma coréen en France.





L'équipe de Vesoul a pris son temps sans jamais perdre pieds, et il y avait de quoi quand le festival asiatique de Deauville vint directement le concurrencer sur son terrain entre 2000 et 2014. La ville de Deauville, idéalement placée, et déjà connue pour son festival du film américain avait tous les atouts. La différence s'est faite au niveau d'une programmation très commerciale à Deauville et des films plus indépendants pour Vesoul. Ainsi, le réalisateur Jeon Soo-il en est devenu un des habitués. L'afflux des sud-Coréens et Japonais à Deauville orienta Vesoul vers l'Inde, l'Iran, le Vietnam, l'Indonésie ou la Georgie et récemment la Mongolie. Mais la fin inattendue du festival de Deauville a redonné des ailes à Vesoul dès 2014, date à laquelle il devient le plus couru des festivals asiatiques de France.





* Un centre de ressources

L'une des originalités du festival de Vesoul, probablement liée au fait que Jean-Marc Thérouanne fut autrefois professeur documentaliste, tient en son centre de ressources des cinémas d'Asie. Il s'agit des archives du festival et d'une importante quantité de dossiers, livres, films qui sont accessibles désormais aux chercheurs en France. Le fait que le festival entretient, depuis quelques années, des relations avec l'INALCO, l'institut de langues orientales de Paris, y est pour quelque chose. L'Inalco remet d'ailleurs un prix aux cinéastes invités par Vesoul.





*Les Cyclos d'or

Si Deauville remettait des Lotus d'or, Vesoul, lui, remet des Cyclos d'or au meilleur film. Cela vient probablement d'un hommage au film « Cyclo » de Tran Van Hung. La période « est-asiatique » de Vesoul est marquée par des prix donnés au Sri Lankais Aruna Jayawardana et son film « August Drizzle », par exemple, ou encore « Qissa » de l'Indien Anup Singh. Les sources sont souvent celles du festival de Sundance mais ce qui reste typique de cette période c'est la peu de chance de voir ces films primés trouver un distributeur en Europe. C'est peut-être cela la catégorie de « films indépendants ». Avec le déclin de Deauville, dès 2013, les prix se recentrent d'abord sur la Corée du Sud avec l'étonnant « 10 Minutes » de Lee Yong-seung en 2014. La Chine revient aussi avec « Tharlo » de Pema Tseden en 2016 puis « 500M800M » de Yao Tian en 2017. Les membres du jury aussi sont plus glamour avec des cinéastes de renom comme par exemple Brillante Mendoza, Wang Chao ou Wang Xiaoshuai.





*L'avenir

Le prix obtenu au BIFF 2018 pour le FICA serait-il un simple hommage pour clôturer une aventure passée (celle du film indépendant asiatique) ou pour annoncer le passage au niveau mainstream des futures sélections du festival ? L'avenir nous le dira.