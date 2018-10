Nouveau plan de l’exécutif pour relancer la machine de l’emploi

ⓒYONHAP News

Le gouvernement sud-coréen met les bouchées doubles pour l’emploi. Selon un nouveau plan annoncé aujourd’hui, près de 59 000 postes seront créés. Tout d’abord, 22 000 demandeurs d’emploi seront recrutés dans le but de renforcer la capacité de l’Etat à gérer les risques de catastrophes. Dans ce cadre, des stages seront proposés dans des entreprises publiques. Des ministères et des institutions confieront différentes tâches administratives à des jeunes. Ces derniers seront embauchés dans divers services tels que la mesure de la radioactivité du latex et la prévention des incendies en forêt ou dans les marchés traditionnels, entre autres.





Ensuite, 19 000 postes seront destinés à améliorer la qualité des services à la population. Par exemple, ils seront mobilisés dans le recensement des personnes âgées vivant seules, le contrôle des installations destinées à la sécurité des transports, l’amélioration de l’environnement des marchés traditionnels, ou encore les campagnes de réduction d’énergie dans les universités publiques. Enfin, 18 000 emplois viseront à soutenir les zones industrielles en difficulté, les zones rurales, et seront destinés à la classe vulnérable comme les personnes âgées, les chômeurs et les ménages à faibles revenus.





Ce nouveau projet a suscité de nombreuses critiques. Ces détracteurs remettent en question la durabilité de ces mesures. Selon eux, leurs effets ne dépasseront pas deux mois. En effet, le gouvernement envisage d’utiliser les fonds publics disponibles cette année sans débloquer de nouveau budget. Certains disent que le ministère des Finances fait pression sur les institutions publiques pour que ces dernières fournissent des emplois sur ordre de la Maison bleue. D’autres parlent d’une tentative de truquer les chiffres du chômage.





Malgré tout, l’exécutif déploie tous ses efforts afin de résoudre la crise de l’emploi. Depuis février, le nombre de sud-Coréens qui intègrent le monde professionnel reste sous le seuil des 100 000. De plus, la perspective de l’emploi est assombrie par les facteurs extérieurs, comme la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Cette situation risque d’appauvrir la classe défavorisée et aggraver l’inégalité des revenus. Dans ce cas, le fondement de la politique du président Moon Jae-in, axée sur la croissance par les revenus, serait mis à l’épreuve. Ainsi, le gouvernement tente d’éviter le pire en créant des emplois de courte durée.