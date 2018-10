Deuxième sommet Corée du Nord-Etats-Unis : plutôt l’année prochaine

ⓒ YONHAP News

Beaucoup d’observateurs estimaient que le deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait lieu cette année, après les élections américaines à mi-mandat de novembre. Mais lundi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, John Bolton, a déclaré lors d’une visite à Moscou que cette rencontre aurait plutôt lieu en début d’année prochaine. C’était la première déclaration officielle sur la question d’une date par un représentant de la présidence américaine.





« A en juger par les remarques de Bolton, je pense que la Corée du Nord et les Etats-Unis n’ont pas encore trouvé un accord concernant la date, le lieu et l’ordre du jour de ce sommet. Les prochaines élections présidentielles américaines auront lieu dans deux ans, mais c’est Pyongyang qui est pressé par le temps. En 2020, le régime organisera le 8e congrès de son Parti des Travailleurs où sera tiré le bilan de son dernier plan quinquennal de développement économique. Pour avoir des résultats concrets à présenter dans deux ans, le Nord doit agir dès maintenant. C’est pourquoi il n’a pas de temps à perdre. Si Washington fait traîner les négociations, Pyongyang pourrait devenir nerveux et impatient », explique Jin Hee-gwan, professeur et spécialiste des questions de réunification à l’Université Inje. Il nous offre son analyse.