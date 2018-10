2005 : les deux Corées entament la rédaction d’un dictionnaire conjoint (2e partie)

ⓒ KBS News

La moitié sud-coréenne du comité intercoréen de rédaction d’un dictionnaire de langue coréenne unifiée cherche à organiser une nouvelle réunion d’ici la fin de l’année. Elle en a officiellement fait la demande le 4 octobre, à l’occasion d’une visite à Pyongyang organisée pour célébrer le 11e anniversaire du deuxième sommet intercoréen. Ce projet a commencé en 2005. Au total, 25 réunions entre linguistes du Sud et du Nord ont été organisées, la dernière ayant eu lieu dans la ville chinoise de Dalian, en décembre 2015.





Mais le projet a été suspendu en 2016, suite à un essai nucléaire et des tirs de missiles menés par la Corée du Nord. Cependant, si les réunions ne sont plus organisées depuis, les linguistes sud-coréens ont continué de leur côté à travailler d’arrache-pied, y compris sur les parties initialement confiées à leurs confrères nord-coréens. Des rencontres restent tout de même nécessaires, pour obtenir l’approbation des linguistes du Nord. Selon Hong Jong-seon, président de la moitié sud-coréenne du comité conjoint de réaction, 78 % du dictionnaire est complété. Le lexicographe sud-coréen espère à présent retrouver ses homologues du Nord le plus tôt possible.





La semaine dernière, nous vous avions présenté la genèse de ce projet monumental de rédaction d’un dictionnaire conjoint ; voici cette semaine la deuxième partie de ce reportage.