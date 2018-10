Les Bangtan Boys reçoivent l’insigne de l’Ordre national du mérite culturel

ⓒKBS News

Les sept membres du célébrissime groupe de k-pop Bangtan Boys, plus connu sous le sigle BTS, viennent d’être décorés de l’insigne de l’Ordre national du mérite culturel. Il s’agit de récompenser leur contribution au rayonnement de la culture et de la langue coréenne dans le monde. La puissance explosive du boys band sud-coréen a été prouvée, encore une fois, au cours de leur récente tournée de concerts en Amérique et en Europe, intitulée « Love Yourself », qu’ils ont entamée début septembre. BTS a attiré, au total, plus de 320 000 spectateurs lors de 22 concerts donnés dans 11 villes de six pays, à savoir la France, les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas.





Ce qui est remarquable, c’est surtout son immense succès auprès des Européens. Le Vieux continent est considéré comme l’un des marchés majeurs de la musique pop, avec les Etats-Unis. Pourtant, il est difficile de le pénétrer. Selon des experts, les pays européens sont très fiers de leur culture et de leur langue, fruits d’une très longue histoire. Ce qui les rendrait plus hermétiques à d’autres cultures, hors pays américains. Or, en tout, plus de 100 000 fans sont venus admirer BTS lors de sept concerts donnés dans quatre pays européens le mois dernier. Une performance digne des plus grands chanteurs pop de la planète.





Alors, de quoi ce boys band tient-il sa popularité auprès des amateurs de pop du monde entier ? C’est avant tout le talent musical extraordinaire de ses membres. Au niveau des textes aussi, les messages qu’ils transmettent sont particulièrement recherchés. Et ce n’est pas uniquement l’avis des sud-Coréens. C’est ce qu’a fait récemment remarquer le célèbre magazine musical américain Rolling Stone, dans son compte-rendu d’une interview du groupe avec ses fans. Selon cet article, la plupart des paroles de BTS sont écrites en coréen, mais cela ne pose aucun problème. Au contraire, cela rend les chansons plus mystérieuses. Et cela incite les fans étrangers à rechercher le sens des textes, à apprendre la langue coréenne et à s’intéresser à la culture du pays du Matin clair. Autrement dit, BTS a démontré, à son tour, que la musique est une langue universelle. Les sept garçons poursuivront leur conquête mondiale le mois prochain, cette fois-ci au Japon.