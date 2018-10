Les chefs des entreprises présentes à Gaeseong souhaitent y retourner

ⓒYONHAP News

Les chefs d’entreprises sud-coréennes installées dans le parc industriel de Gaeseong, au nord du 38e parallèle, souhaitent y retourner. Des concertations entre les deux Corées sont actuellement en cours dans ce sens, pour la première fois depuis sa fermeture en février 2016. Pour rappel, l’administration de la présidente destituée Park Geun-hye a imposé l’arrêt des activités du complexe en représailles au 4e essai nucléaire nord-coréen effectué un mois plus tôt. Le lendemain, Pyongyang a expulsé tous les effectifs sud-coréens sur place. Depuis, des actifs d’une valeur de 700 milliards de wons, soit environ 540 millions d’euros, appartenant à plus de 120 entreprises du Sud, y demeurent gelés. Sans compter les avoirs du gouvernement, de l’ordre de 300 milliards de wons, l’équivalent de 230 millions d’euros, investis dans les infrastructures.





Depuis, les compagnies concernées ont demandé au gouvernement l’autorisation de s’y rendre à six reprises, dont trois depuis l’arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in. Sans résultat. C’est en partie compréhensible comme il s’agit d’une démarche délicate. Le redémarrage du site ne serait pas conforme aux sanctions onusiennes en vigueur contre le régime de Kim Jong-un. Ainsi, le gouvernement se montre prudent, en précisant que ce déplacement a pour seul objectif de vérifier l’état actuel des installations. Aucun rapport, donc, avec une éventuelle reprise des activités jusqu’à nouvel ordre. Mais les dirigeants des deux Corées ont convenu le mois dernier, dans leur déclaration conjointe dite de Pyongyang, de normaliser d’abord les activités du parc industriel en question ainsi que celles du site touristique des monts Geumgang, sous certaines conditions. Ainsi, les entrepreneurs concernés espèrent voir se rouvrir le site avant la fin de l’année.





Les modalités de leur visite sont actuellement en discussion entre Séoul et Pyongyang. Selon l’association des entreprises installées à Gaeseong, le nombre de personnes qui feraient le déplacement s’élève à près de 150. A savoir un représentant pour chacune des 123 entreprises qui ont leur usine sur place, ainsi qu’une trentaine d’établissements de commodité, tels que des restaurants ou des supérettes. Ils pourraient être regroupés en six équipes, trois le matin et trois l’après-midi, ou bien deux équipes par jour pendant trois jours.