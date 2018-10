Organisation de la « Foire de la k-food à Hong Kong 2018 »

La Compagnie coréenne du commerce agricole et halieutique et des aliments, et le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ont organisé, la semaine dernière, une foire dédiée aux aliments sud-coréens à Hong Kong.





Cet événement intitulé « Foire de la k-food à Hong Kong 2018 » avait pour objectif de faire la promotion des produits agroalimentaires sud-coréens dans le 7e plus grand marché à l’exportation de ces marchandises. Pour le pays du Matin clair, Hong Kong est non seulement un grand marché d’exportation pour ses produits agroalimentaires haut de gamme, tels que le ginseng et les fraises, mais aussi un marché test pour l’Asie du Sud-est, qui dirige les tendances de l’alimentation.





Au cours de cette manifestation ont eu lieu des rendez-vous d’affaires à grande échelle, auxquels ont participé 37 exportateurs sud-coréens et 83 acheteurs de Hong Kong, Macao ou de Chine.





A cette occasion, le célèbre groupe féminin sud-coréen Mamamoo s’est produit sur place. Des milliers de citoyens de Hong Kong se sont réunis pour apprécier son concert et déguster divers aliments du pays du Matin clair.