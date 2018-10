L’Indonésie projette de construire le plus grand aéroport en Asie du Sud-est

ⓒ Getty Images Bank

Le gouvernement indonésien a décidé de construire un grand aéroport près de Jakarta. Selon le quotidien économique japonais Nikkei, après l’achèvement de ce nouvel aéroport, ce dernier et l’aéroport existant à proximité pourront accueillir plus de 100 millions de personnes, ce qui correspondrait à la plus grande capacité d’accueil en Asie du Sud-est.





Ainsi, la concurrence pour s’imposer comme la première plate-forme de correspondance aéroportuaire dans cette région devrait s’intensifier. Le budget de cette construction dépasse les 10 milliards de dollars et ses travaux devraient démarrer en 2020.