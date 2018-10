La Bourse de Séoul poursuit sa baisse

ⓒYONHAP News

La Bourse de Séoul continue de dégringoler, entraînée par multiples facteurs d'instabilité internes et externes. Le Kospi, son indice de référence, ne cesse d'enregistrer des niveaux record, à la baisse, cette année. La guerre commerciale entre Washington et Pékin, le relèvement du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed), la volatilité des prix du pétrole et enfin la révision à la baisse des résultats des entreprises sud-coréennes sont autant d'éléments qui renforcent l'inquiétude des investisseurs selon les experts. Ces derniers estiment que la tendance baissière de la place boursière sud-coréenne pourrait se poursuivre.





Depuis le début du mois d'octobre, le Kospi continue d’enregistrer de nouveaux records de baisse pour l’année 2018. L'indice de la Bourse de Séoul est tombé en dessous du seuil psychologique de 2 100 points. Le 25 octobre, il a terminé la séance à 2 063,30 points. Pour certains analystes, l'indice pourrait même descendre sous les 2 000 points.





L'encours des opérations de prêts d'actions constitue un autre indicateur qui reflète la performance des places boursières. Il s'agit du solde des prêts d’actions non remboursés. En effet, on peut emprunter des actions à un investisseur institutionnel en échange d'une garantie, en s'engageant à lui remettre ces mêmes actions plus tard. Si l'encours de ces opérations est élevé, cela signifie en général que nombreux sont ceux qui prévoient une baisse du cours des actions. Sur la Bourse de Séoul, l'encours a reculé pendant trois mois d'affilée, de mai à juillet, avant de se stabiliser aux alentours de 53,181 milliards de wons par la suite. Or, il a grimpé depuis le début du mois pour atteindre 55,505 milliards de wons à la date du 22 octobre. Cette évolution est donc révélatrice du repli des marchés financiers.





Parmi les nombreux facteurs d'instabilité figure notamment la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le conflit qui oppose les deux plus grandes puissances économiques mondiales se prolonge, et Pékin souffre de ses conséquences. Ce qui, à son tour, se reflète sur la Bourse de Séoul. Dans ce contexte, l’inquiétude grandit de voir l’onde de choc atteindre les places boursières des pays développés, dont Wall Street. La hausse du taux directeur de la Fed constitue un autre élément d'inquiétude pour Séoul. Désormais, les taux d'intérêt sont plus élevés aux Etats-Unis qu'en Corée du Sud. Le retrait des capitaux étrangers du marché sud-coréen, déjà constaté, risque de s'accélérer.





Beaucoup d'experts estiment cependant que les cours ont presque touché le fond, et qu'ils pourront rebondir à la moindre opportunité. En effet, le ratio cours/valeur comptable du Kospi est actuellement d’environ 0,88. Cela veut dire que les actions sont sous-évaluées, et donc, susceptibles de se redresser.





Mais pour l’instant, nombreux sont plutôt curieux de savoir jusqu’à quel niveau l’indice va descendre. Selon les analystes, il atteindra son plus bas niveau entre 2 000 et 2 100 points. Certains considèrent le niveau de 2 050 points comme la ligne de résistance. Car entre 2011 et 2016, le Kospi a évolué dans une fourchette allant de 1 800 à 2 200, et il s’agit du niveau médian de cette fourchette.