Séoul a ratifié la déclaration de Pyongyang

ⓒYONHAP News

Le président de la République a signé le 23 octobre la déclaration commune dite de Pyongyang ainsi que l'accord militaire intercoréen, tous deux approuvés en conseil des ministres. C'est ce qu'a annoncé la Maison bleue. La ratification de ces textes par le chef de l'Etat sans accord parlementaire a provoqué de vives critiques de la part de l'opposition.





La déclaration de Pyongyang a été adoptée le 19 septembre par le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'issue de leur troisième sommet, tenu dans la capitale nord-coréenne. Dans cette déclaration, les deux Corées s'engagent à réduire les risques de conflit et les hostilités qui existent entre elles, à renforcer leur coopération économique, à mettre en place une coopération humanitaire pour résoudre la question des familles séparées par la guerre de Corée, à œuvrer pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et à organiser la visite du leader nord-coréen à Séoul.





A la même occasion, les deux pays ont conclu un accord militaire dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom, signée le 27 avril à l’issue de la première rencontre entre Moon et Kim. Par ailleurs, ils ont convenu de lancer, avant la fin de l'année, les travaux de reconnexion des réseaux ferroviaires et routiers sur les côtes ouest et est de la péninsule et de présenter une candidature commune pour organiser les Jeux olympiques d'été en 2032.





Le texte intégral de la déclaration de Pyongyang sera bientôt publié au journal officiel et entrera ainsi en vigueur. Quant à l'accord militaire, Séoul l'échangera en version papier avec Pyongyang avant de le publier également dans son journal officiel.





La ratification de la déclaration de Pyongyang sans l'accord du Parlement a suscité des réactions opposées dans les milieux politiques. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a souligné que la ratification présidentielle avait eu lieu conformément à l'avis du ministère de la Législation. Il a également exhorté les députés à approuver le plus tôt possible la motion de ratification de la déclaration de Panmunjom, qui reste en suspens à l’Assemblée nationale. Deux autres partis progressistes, le Parti de la justice et le Parti pour la démocratie et la paix, ont eux aussi salué la décision de l’exécutif. En revanche, le Parti Liberté Corée (PLC), la principale formation d'opposition, conservatrice, a dénoncé le mépris du pouvoir vis-à-vis du peuple et du Parlement. Il a vivement critiqué le président en qualifiant sa démarche d'autoritaire et de despotique. Enfin, le Bareun-Avenir, une autre formation d'opposition, a pour sa part fait remarquer qu'il n'est pas logique d'entériner d'abord la déclaration de Pyongyang, qui s'inscrit dans la suite de la déclaration de Panmunjom, alors que celle-ci est toujours en attente au Parlement.





Si Moon Jae-in a fait passer en force la ratification de la déclaration de Pyongyang et de l'accord militaire malgré l'objection des partis d'opposition, c'est d'abord parce qu'il a estimé que ces deux textes ne nécessitaient pas une procédure d’approbation parlementaire. Selon la Loi sur le développement des relations intercoréennes, la ratification parlementaire est nécessaire pour les accords qui font peser une charge financière sur l'Etat ou sur les contribuables, ou qui sont relatifs à la législation du pays. Le ministère de la Législation a conclu que la déclaration de Pyongyang et l'accord militaire du 19 septembre ne relevaient pas de cette catégorie. En outre, l'exécutif a pris en compte dans sa décision l'effet potentiel de l'application de ces deux textes qui reflètent la volonté des deux Corées de réduire les tensions militaires et de développer leur coopération économique. Le gouvernement espère que la mise en œuvre de la déclaration de Pyongyang pourra contribuer à instaurer la confiance mutuelle entre le Sud et le Nord et à accélérer le processus de dénucléarisation et de paix.