JSA : les deux Corées ont achevé le désarmement

ⓒYONHAP News

Les deux Corées et le Commandement des Nations unies (UNC) ont achevé jeudi le désarmement de la JSA, la zone de sécurité commune située au sein de la zone démilitarisée (DMZ). Ils ont terminé le retrait des postes de garde, des militaires et des armes à feu. Cette opération fait partie de l'accord militaire conclu le mois dernier par Séoul et Pyongyang. Désormais, les Coréens de part et d'autre de la frontière peuvent, en théorie, traverser les parties au sud et au nord de cette zone. Mais, en pratique, cela sera possible une fois que les travaux d'installation croisée de nouveaux postes de garde autour de cette zone seront achevés.





L'accord militaire du 19 septembre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom du 27 avril. L’un des points clés du texte est la démilitarisation de la JSA et son ouverture aux Coréens du Sud comme du Nord ainsi qu’aux touristes étrangers. En vertu de cet accord, Séoul et Pyongyang ont conjointement effectué le déminage de la zone pendant 20 jours, du 1er au 20 octobre. Ensuite, les deux Corées et l'UNC ont officiellement fait état de l'achèvement de l'opération. En outre, les trois parties ont tenu des discussions de travail à l'issue desquelles elles ont décidé de retirer de la JSA les postes de garde, les militaires et les armes à feu au plus tard le 25 octobre et d'effectuer une vérification tripartite les 26 et 27 octobre.





Le Nord et le Sud ont enlevé respectivement cinq et quatre postes. En remplacement, un poste sud-coréen sera installé au bout du pont de Panmunjom, dans la section nord de la JSA, et un poste nord-coréen au niveau de l’entrée sud. La sécurité de la zone sera assurée par deux patrouilles de 35 militaires non armés, une pour chaque partie.





La JSA est une zone neutre créée suite à la signature de l'armistice en 1953. Elle s'étend sur 800 mètres d'est en ouest et sur 600 mètres du nord au sud. Elle se situe à 62 km de la capitale sud-coréenne Séoul, et à 10 km de la ville nord-coréenne de Gaeseong. A l’origine, cette zone était essentiellement destinée à accueillir des réunions du comité de l'armistice militaire. Mais elle est devenue un lieu de contact et de rencontre entre le Sud et le Nord à l'occasion de la tenue des pourparlers préliminaires entre les Croix-Rouge des deux Corées en septembre 1971.





Initialement, conformément à l'esprit de l'armistice, aucun marquage de la ligne de démarcation militaire n'y était installé, et les soldats du Sud et du Nord pouvaient communiquer entre eux. Mais après la tuerie de deux officiers américains par des soldats nord-coréens dans cette zone en 1976, le marquage de la frontière a été mis en place. Des postes de garde avec des soldats armés de revolvers ont été installés de part et d’autre. Le désarmement de la JSA permettra à cette zone de retrouver l'esprit de l'armistice, et contribuera également à l'apaisement des tensions militaires dans la péninsule coréenne.