« Burn The Stage », le premier film de BTS, verra le jour le 15 novembre

Le compte à rebours a débuté pour la sortie du premier film documentaire sur BTS. Intitulé « Burn The Stage : The Movie », il sortira le 15 novembre. Il montrera notamment la tournée mondiale du boys band en 2017.





Sous le titre « 2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour », le groupe s’est produit 40 fois durant environ 300 jours dans 19 villes, en attirant 550 000 spectateurs au total. Le film vous permettra de voir non seulement plusieurs spectacles des BTS mais aussi leurs petites anecdotes en coulisses ainsi que des interviews avec eux.





Il y a déjà un clip vidéo intitulé « Burn The Stage » disponible sur YouTube. Cependant, en regardant « Burn The Stage : The Movie », on va découvrir ce qui n’a jamais été révélé jusqu’à présent. Voilà pourquoi le film sera comme un petit cadeau surprise, si vous êtes un grand fan de ce groupe d’idoles.





Ces jours-ci, le boys band qui a débuté en 2013 réécrit l’histoire de la k-pop en renouvelant sans cesse ses propres records. Il a triomphé avec sa série de disques « Wings » vendue à 1,5 million d’exemplaires au total. Ainsi, BTS est devenu le premier groupe sud-coréen à se voir décerner le prix du « Top Social Artist » dans le cadre des Billboard Music Awards, pour la deuxième année consécutive, en mai 2017 et 2018. Son album précédent « Love Yourself : Jeon Tears » qui contient « Fake Love » a occupé le sommet du « Billboard 200 » en mai.





Par ailleurs, le groupe voulait exprimer ses remerciements à ses fans à travers l’affiche du film sur laquelle on voit ses sept membres les saluer en s’inclinant après un concert. L’ambiance de cette image est à la fois chaleureuse et onirique.