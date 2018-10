Le 4 novembre, un grand événement de k-pop aura lieu au stade de Jeju, une grande et belle île située tout au sud de la péninsule coréenne. Il s’agit du « Jeju Hallyu Festival 2018 ». Pour information, « hallyu » veut dire la vague de la culture sud-coréenne à l’étranger. Parallèlement au concert collectif, il y aura divers événements culturels.





Alors, parmi les groupes de k-pop, lesquels sont à l’affiche de ce festival ? Les voici : AOA, EXID, NCT DREAM, Nine Muses, The Estlight, The Boyz, Dream Note, Red Velvet, Momoland, Stray Kids, N.Flying, GFRIEND, G-Idle, Oh My Girl, On & Off et Pentagon. Et parmi les artistes solo, on trouvera sur scène Kim Dong-han, Seol Ha-yoon et Hwang Chi-yeul.