La cérémonie de remise des MelOn Music Awards aura lieu le 1er décembre

Les MelOn Music Awards ont été créés en 2008 par MelOn, le plus grand site musical sud-coréen. La cérémonie de remise des MelOn Music Awards 2018 est prévue le 1er décembre au Gocheok Sky Dome à Séoul. Cette année, l’événement est d’autant plus significatif pour son organisateur et pour les fans de k-pop, qu’il célèbre sa dixième édition.





Comme d’habitude, les lauréats sont sélectionnés à partir des données sur l’usage des services musicaux des membres de MelOn, des votes de fans de k-pop ainsi que des avis d’experts. Alors, parmi les vedettes de k-pop, lesquelles deviendront les lauréates de l’année ? Beaucoup de leurs admirateurs attendent impatiemment les résultats.