Monsta X fera partie de la tournée « Jingle Ball » organisée par iHeart Radio

Monsta X est un boys band qui a débuté en 2015. A travers ses deux tournées mondiales, il compte beaucoup plus de fans étrangers qu’avant. Le 22 octobre, il a mis au monde son deuxième opus intitulé « Are You There ». De plus, il a récemment annoncé une bonne nouvelle. Il est invité à se produire dans le cadre de la tournée intitulée « Jingle Ball », organisée par iHeart Radio, une station de radio américaine.





Ainsi, Monsta X deviendra le premier groupe sud-coréen à faire partie de ce célèbre show radio de fin d’année qui rassemble plusieurs vedettes mondialement réputées. Parmi les artistes solo sud-coréens, Psy était le premier à y être invité. Dans ce cadre, il s’est produit à Las Vegas en 2012.





En ce qui concerne Monsta X, il se produira le 30 novembre à Los Angeles, le 1er décembre à San Francisco, le 3 à Minneapolis, le 4 à Boston, le 5 à Philadelphia et le 7 à New York. Alors, qui d’autres sont à l’affiche de la tournée « Jingle Ball », cette année ? Les voici : Shawn Mendes, Cardi B, Camila Cabello, Calvin Harris, Khalid et Dua Lipa. Monsta X partagera alors la scène avec ces superstars !