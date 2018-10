Séoul va mettre en place un filet de sécurité pour stabiliser sa bourse

ⓒYONHAP News

Le gouvernement sud-coréen prévoit de renforcer le fonds dit « Kosdaq Scale-up Fund » afin de stabiliser le marché financier. Il s’agit de mettre en place un filet de sécurité en cas de chute de la bourse. Ce fonds fait partie des mesures pour la dynamisation du marché des valeurs liées aux nouvelles technologies, dévoilées par l’exécutif en janvier dernier. Initialement, les autorités ont décidé de débloquer 200 milliards de wons, soit 150 millions d’euros, sur deux ans. Les organisations financières telles que Korea Securities Depository (KSD) et l’Association pour l'investissement financier en Corée (Kofia), ainsi que des sociétés civiles, participent à la levée de capital. Ce nouveau dispositif consiste à augmenter cette somme à 300 milliards de wons. Ce n’est pas tout. L’exécutif prévoit de créer un autre fonds de 200 milliards de wons pour investir dans le marché boursier à l’aide des organisations financières. En tout, ce sont 500 milliards de wons qui seront introduits pour la stabilisation du marché.





Selon la Commission des services financiers, ce fonds d’investissement sera investi dans les entreprises cotées en bourse et qui sont sous-évaluées. C’est-à-dire les groupes dont la capitalisation boursière est réduite et qui comptent peu d’investisseurs institutionnels. S’y ajoutent les sociétés qui n’ont pas réussi à lever de capital au cours des trois dernières années. La multiplication des fonds pourrait bénéficier à un plus grand nombre d’entreprises.





Le Kospi, l'indice de référence de la Bourse de Séoul, qui n’a cessé de toucher le fond ce mois-ci, est descendu aujourd’hui sous la barre des 2 000 points. L’économie sud-coréenne pâtit de nombreux problèmes : la guerre commerciale entre Washington et Pékin, l’accroissement du taux directeur des Etats-Unis, l’instabilité des cours du baril et les perspectives revues à la baisse de la performance des entreprises. De plus, il s’agit d’enjeux compliqués que l’on ne peut résoudre dans un bref délai. La bonne nouvelle est que les experts estiment que le marché boursier du pays du Matin clair est sous-évalué, ce que les chiffres prouvent. La Corée du Sud devrait en profiter pour faire un rebond. Le dispositif du gouvernement vise justement à stabiliser le marché pour permettre d’en bénéficier.