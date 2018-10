La déclaration de Pyongyang publiée au journal officiel

ⓒYONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a publié la déclaration conjointe de Pyongyang dans son journal officiel. Cette dernière avait été signée à l’issue du troisième sommet entre le président Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui s’est tenu du 18 au 20 septembre dans la capitale nord-coréenne. Le journal officiel est une publication de l’exécutif qui diffuse des informations destinées aux fonctionnaires et à la population. Il sert de référence pour l’entrée en vigueur des décrets. C’est-à-dire que la déclaration de Pyongyang prend effet dès sa parution.





Ce texte est composé de six points principaux. Le premier consiste à mettre un terme à la menace de guerre et aux hostilités entre les deux Corées. Les détails sont décrits dans l’« Accord militaire de mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom » annexé au texte. Le deuxième incite à doper la coopération et les échanges intercoréens et à mettre en application des mesures substantielles en ce sens. Les quatrième et cinquième points sont liés à la résolution de la question des familles séparées par la guerre et aux échanges intercoréens dans divers domaines. Ce dernier illustre d’ailleurs la volonté de dénucléarisation de la péninsule et de consolidation de la paix. Quant au sixième point, il annonce la visite du dirigeant nord-coréen à Séoul dans un avenir proche.





Cette déclaration a été promulguée, mais une polémique subsiste autour de sa ratification. Le problème est qu’elle a été adoptée en conseil des ministres puis entérinée par le président de la République, sans être ratifiée par l’Assemblée nationale. D’où la critique de l’opposition conservatrice qui la juge inconstitutionnelle. Selon elle, il faut absolument passer par le vote des députés, car l’application de la déclaration risque d’affecter la sécurité nationale et alourdir les impôts du peuple. Pour la Maison bleue et les partis au pouvoir, la déclaration de Pyongyang constitue un document visant à mettre en pratique celle de Panmunjom. Alors que la seconde nécessite la ratification des députés, ce n’est pas le cas pour la première. Actuellement, le texte sur l’accord de Panmunjom est en suspens au Parlement du fait du désaccord des partis de l’opposition. Le gouvernement a promulgué la déclaration de Pyongyang justement à cause de cette situation. Il a également souligné l’absence de la clause qui pourrait représenter une surcharge budgétaire pour le pays. La polémique s’annonce difficile. Car il n’est pas simple de définir le caractère juridique de ce texte et le statut juridique de la Corée du Nord.