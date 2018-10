Nouvelles mesures du gouvernement pour revitaliser l’économie

ⓒ YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé un ensemble de mesures visant à stimuler l’économie nationale. Présentées par le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Kim Dong-yeon, lors d’une réunion des ministres le 24 octobre, ces mesures sont centrées sur les moyens de stimuler les investissements privés et ceux pour améliorer la situation critique de l’emploi. Et bien qu’elles reposent sur une logique à court terme, elles reflètent les efforts de l’exécutif pour améliorer la mauvaise situation du marché du travail.





Actuellement, la situation économique aussi bien nationale qu’à l’étranger est plutôt dans une mauvaise passe. Dans le pays, par exemple, les investissements privés ont fortement diminué et les difficultés au niveau de l’emploi se sont aggravées. Alors qu’en dehors, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis se poursuit, et les marchés financiers dans le monde sont dans une position instable, en raison de la hausse des taux américains. Dans cette situation, le gouvernement sud-coréen a probablement dû ressentir le besoin urgent de prendre des mesures préventives pour éviter que la situation intérieure ne se détériore davantage.





Ces nouvelles mesures sont surtout axées sur trois choses : l’augmentation des emplois en injectant des moyens financiers, la réduction des taxes sur le carburant sur une certaine période temporaire afin d’alléger le fardeau des prix du carburant pour les gens et les entrepreneurs de PME, et l’assouplissement des réglementations pour promouvoir les investissements dans le privé. Mais cela sera-t-il suffisant ?